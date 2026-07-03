Cezayir Genel Seçimlerinde Katılım Oranı Açıklandı

Cezayir Ulusal Bağımsız Seçim Kurulu, Ulusal Halk Meclisi üyelerini belirlemek amacıyla yapılan genel seçimlerde yurt içi katılım oranının yüzde 20,79 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Cezayir Ulusal Bağımsız Seçim Kurulu Başkan Vekili Kerim Halfan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerinde yurt içindeki kesin olmayan sonuçlara göre katılım oranının yüzde 20,79 olduğunu belirtti.

Halfan, bu oranın yaklaşık 5 milyon seçmenin sandığa gittiği anlamına geldiğini kaydetti.

Yurt dışındaki Cezayir diasporasının katılım oranına da değinen Halfan, saat farkı nedeniyle Washington gibi bazı başkentlerde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının beklendiğini, şu anki yurt dışı katılım oranının ise yüzde 10,67 olduğunu ifade etti.

Halfan, yurt dışındaki son sandık merkezinden ve yurt içindeki son belediyeden nihai tutanaklar ulaşır ulaşmaz, kazanan parti ve listelerin isimlerini içeren tüm sonuçları yasal süreler içinde kamuoyuna açıklayacaklarını vurguladı.

Ülkede 2021 yılında yapılan bir önceki Ulusal Halk Meclisi seçimlerinde katılım oranı yüzde 30 olarak gerçekleşmişti.

Cezayir'de geçici sonuçları açıklama yetkisi Ulusal Bağımsız Seçim Kurumu'nda bulunurken, olası itirazların karara bağlanmasının ardından kesin sonuçlar Anayasa Mahkemesi tarafından ilan ediliyor.

Oy verme süresi bir saat uzatıldı

Ülkenin 69 vilayetinde dün sabah yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işleminin normal şartlarda 19.00'da (TSİ 21.00) sona ermesi planlanıyordu.

Ancak seçim kanununun verdiği yetki doğrultusunda oy verme süresi bir saat uzatılarak 20.00'ye çekildi.

Seçim Kurulu, gün içinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 15.00 itibarıyla (oy verme süresinin yaklaşık üçte ikisi geride kaldığında) yurt içi katılım oranını yüzde 11,24 olarak duyurmuştu.

Sandıkların kapanmasının ardından En-Nehar televizyonu, çeşitli vilayetlerde başlayan oy sayım işlemlerine ait görüntüleri ekranlara getirdi.

Yurt dışındaki Cezayirliler için ise 27 Haziran'da başlayan oy verme süreci dün itibarıyla tamamlandı.

Buteflika sonrası ikinci milletvekili seçimi

Ülkede 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasıyla sonuçlanan halk hareketinin (Hirak) ardından düzenlenen ikinci milletvekili seçimi için 24 milyondan fazla seçmen sandığa çağrıldı.

Yeni dönemde Cezayir Ulusal Halk Meclisi'ndeki 407 koltuktan 12'si, yurt dışında yaşayan Cezayirlilerin temsili için ayrıldı.