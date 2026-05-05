Cezayir Lideri Tebbun, Türkiye’ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

05.05.2026 20:43
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 6-8 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 6-8 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini belirtti.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını bildiren Duran, görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.

Duran, ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:50:59.
