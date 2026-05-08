Cezayir LNG Anlaşması Yenileniyor
Cezayir LNG Anlaşması Yenileniyor

08.05.2026 11:13
Enerji Bakanı Bayraktar, Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için yeni anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya taşınmasına yönelik yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, "Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz" dedi.

Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı'nda gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Cezayir arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki iş birliğinin genişletilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Bayraktar, Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması konusunda çalıştıklarını söyledi.

Mevcut LNG anlaşmasının yıllık 4,4 milyar metreküp kapasiteyi kapsadığını belirten Bayraktar, kapasitenin artırılabileceğini kaydederek, "Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5 yıl, 10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin uzun vadeli taahhüt vermekte zorlandığını belirten Bayraktar, "Avrupa kendilerine uzun dönemli bir taahhüdü veremiyor. Dolayısıyla 'rahat olun' dedik, biz size verebiliriz" dedi.

Cezayir gazının Avrupa'ya taşınmasına ilişkin teknik altyapıya da değinen Bayraktar, LNG'nin öncelikle Türkiye'ye geleceğini, ardından bir bölümünün Türkiye'deki tesislerde gazlaştırılarak Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Bayraktar ayrıca, Türkiye Petrolleri'nin Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile Cezayir açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde ortak çalışma yürütmesinin de gündemde olduğunu açıkladı. Alparslan Bayraktar, bu çalışmalarda Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin kullanılabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
