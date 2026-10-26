Cezayir Millet Konseyinden Nijer'e asker gönderme kararı 148 oyla geçti

Cezayir Parlamentosu, enerji çıkarlarını korumak ve iki ülke arasındaki anlaşmaları hayata geçirmek amacıyla Nijer'e askeri birlik gönderilmesine ilişkin karara onay verdi.

Parlamentonun ikinci kanadı Millet Konseyinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın kapalı oturumda Cumhurbaşkanı Tebbun'u temsilen bir sunum yaparak kararın gerekçelerini ve hedeflerini anlattığı belirtildi.

Açıklamada, kararın "enerji çıkarlarının korunması ve iki ülke arasında imzalanan ikili anlaşmanın maddelerinin hayata geçirilmesi" esasına dayandığı vurgulandı.

Cezayir Anayasası'na göre, 174 sandalyeli Millet Konseyinde karar tasarısının geçmesi için üçte iki çoğunluğun (116 oy) onayı gerektiği oylamada, 148 üyenin tamamı karar lehine oy kullandı.

Konuya ilişkin parlamentonun birinci kanadı Ulusal Halk Meclisinden yapılan açıklamada da kararın oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla onaylandığı duyuruldu. Böylece, Cezayir ordusuna ait birliklerin ülke dışına gönderilmesi için gerekli anayasal prosedürler tamamlanmış oldu.

Cezayir Anayasası'nın 91. maddesi, parlamentonun her iki kanadının üçte iki çoğunluğunun onayı sonrasında ordunun yurt dışına gönderilmesine karar verebileceğini hükme bağlıyor.

Millet Konseyi kaynaklarından daha önce yansıyan bilgilere göre söz konusu askeri misyon, Niamey yönetiminin talebi üzerine devlete ait enerji şirketi Sonatrach'ın Nijer'deki petrol projelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ordudan bir "müfreze" gönderilmesini kapsıyor.