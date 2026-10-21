Cezayir ordusu ile Nijer ordusu arasında askeri işbirliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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Cezayir ordusu ile Nijer ordusu arasında askeri işbirliği mutabakatı imzalandı

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Cezayir ile Nijer askeri işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Cezayir Savunma Bakanı Vekili Şangariha ile Nijer Savunma Bakanı Salifou Modi'nin görüşmesinin ardından imzalanan zapta ilişkin ayrıntı paylaşılmadı; Şangariha işbirliği önerilerini incelemeye hazır olduğunu belirtti.

Cezayir ile Nijer, ikili koordinasyonu güçlendirme adımları kapsamında askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptı, Cezayir Savunma Bakanı Vekili ve Genelkurmay Başkanı Said Şangariha'nın, üst düzey askeri heyetle ülkeye gelen Nijer Savunma Bakan Salifou Modi'yle görüşmesi sonrası imzalandı.

Görüşmede Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, ülkesinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde askeri ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirecek her türlü öneriyi incelemeye hazır olduğunu vurguladı.

Nijer Savunma Bakanı Modi de iki ülke orduları arasındaki çok boyutlu koordinasyon düzeyinden övgüyle söz etti.

Görüşmeye Cezayir ordusundan çok sayıda üst düzey komutan ile Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Nijer heyeti üyeleri katıldı.

Mutabakat zaptına ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Askeri ve enerji alanında stratejik destek

Ağustos ayında Cezayir Savunma Bakanlığı, Nijer'in başkenti Niamey'deki istikrarsızlaştırma girişimine karşı Nijer ordusuna destek amacıyla 4 savaş uçağının gönderildiğini duyurmuştu.

Enerji alanında da Cezayir, Nijer'e hibe olarak başkent Niamey'de haziran ayında devreye giren 40 megavat kapasiteli elektrik santrali kurarak destek sağladı.

Hidrokarbon sektöründe iki ülke arasındaki işbirliği ise Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach liderliğinde Kafra petrol sahasında yürütülen arama projelerini kapsıyor.

Cezayir son olarak, 12-19 Ekim tarihlerinde Agadem sahasındaki bir petrol kuyusunda oluşan sızıntıyı kontrol altına almak ve çevresel etkilerini sınırlamak üzere uzmanlardan oluşan teknik bir heyeti Nijer'e göndermişti.

Kaynak: AA
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