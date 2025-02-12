Cezayir-Tunus Suçlu İadesi Anlaşması Onaylandı

Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Aralık 2021'de Tunus ile ülkesi arasında imzalanan suçluların iadesi anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Tunus ile suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı onaylayan kararnamesi resmi gazetede yayınladı.

Kararnameye göre anlaşma, iki ülke arasında onay belgelerinin değişiminden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmaya göre taraflar, bu sözleşmede belirtilen kural ve şartlara uygun olarak, kendi yargı makamlarınca mahküm edilen kişileri birbirlerine teslim edecek.

Cezayir ve Tunus, Aralık 2021'de iki ülke arasında güvenlik ve adli işbirliğinin artırılması amacıyla anlaşma imzalamıştı.