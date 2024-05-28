Cezayir ve Slovenya, doğalgaz ihracatı anlaşması imzaladı

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CEZAYİR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'de bir anlaşmanın imza törenine katılan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun (arkada sağda) ve Slovenya Başbakanı Robert Golob (arkada solda), 27 Mayıs 2024.

Cezayir'in resmi haber ajansı APS'nin bildirdiğine göre Cezayir ve Slovenya, Cezayir'in Slovenya'ya doğalgaz ihracatını artırmasını öngören bir anlaşma da dahil olmak üzere Pazartesi günü çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladı. (Cezayir Cumhurbaşkanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)