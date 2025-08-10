Cezayir ve Somali'den Ortak Destek Taahhüdü - Son Dakika
Cezayir ve Somali'den Ortak Destek Taahhüdü

10.08.2025 19:52
Cezayir ve Somali, Filistin davası ve Arap meselelerini desteklemek üzere işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Cezayir ve Somali, başta Filistin davası olmak üzere Arap meselelerini desteklemek için en üst düzeyde koordinasyon halinde olacakları yönündeki taahhütlerini yineledi.

Cezayir Başbakanı Nezir el-Arbavi, ülkeyi ziyaret eden Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali'yi başkent Cezayir'de kabul etti.

Görüşmede Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf da hazır bulundu.

İkili işbirliği konularını ele alan taraflar, üç işbirliği anlaşmasına imza attı.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Somali Dışişleri Bakanı Ali, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un selamlarını Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a iletti.

Somali Dışişleri Bakanı Ali, özellikle Arap ve Afrika düzeyinde barış, güvenlik ve kalkınmayı desteklemek amacıyla Cezayir ile ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirirken Somali'de güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması sürecine ve Afrika Boynuzu'ndaki mevcut duruma ilişkin de bilgi verdi.

Attaf ile Ali, iki ülke heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir oturumda görüştü. Toplantıda Somali'nin ulusal kurumlarını yeniden inşa sürecinde kaydettiği ilerleme değerlendirildi ve Cezayir bu çabaları destekleme taahhüdünü teyit etti.

Cezayir'in bu desteğinin hem ikili düzeyde hem de BM Güvenlik Konseyi ve Afrika Barış ve Güvenlik Konseyindeki tutumuyla sürdüreceği vurgulandı.

İki ülke, ikili işbirliğinin kurumsal yapısını güçlendirme ve ilişkilerin hukuki çerçevesini zenginleştirme konusunda mutabık kaldı.

Bu kapsamda, ortak hükümet komitesi kurulması, siyasi istişare mekanizması oluşturulması ve diplomatik eğitim alanında işbirliği yapılmasını öngören üç anlaşma imzalandı.

Taraflar ayrıca, BM Güvenlik Konseyindeki görev süreleri boyunca başta Filistin davası olmak üzere Arap meselelerini desteklemek, Afrika kıtasındaki öncelikleri ilerletmek ve Afrika Boynuzu ile Sahel bölgelerinde kalkınma ve istikrarı teşvik etmek için koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Cezayir, Ocak 2024'ten bu yana BM Güvenlik Konseyinin daimi olmayan üyesi olup, 1 Ağustos'tan bu yana da Afrika Barış ve Güvenlik Konseyine başkanlık ediyor. Görev süresi 31 Aralık 2025'te sona erecek. Somali'nin Güvenlik Konseyi üyeliği ise 1 Ocak 2025'te başladı ve 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Kaynak: AA

