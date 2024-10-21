Cezeri Robot Ligi'nde Final Heyecanı - Son Dakika
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Cezeri Robot Ligi'nde Final Heyecanı

Cezeri Robot Ligi\'nde Final Heyecanı

Ümraniye'de düzenlenen Cezeri Robot Ligi finalinde gençler, robotlarını sergileyip ödüller kazandı.

21.10.2024 11:46
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Ümraniye Belediyesinin gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla düzenlediği Cezeri Robot Ligi'nin final müsabakaları ve ödül töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte finale kalan öğrenciler, yarışmanın çeşitli kategorilerinde robotlarını sergiledi. Etkinlikte otonom ve sürücülü robotların karşı karşıya geldiği müsabakalar yapıldı.

Yapay zeka, robotik teknolojiler ve otomasyon alanındaki becerilerin geliştirilmesi ve gençlerin bu alanlara ilgisinin artırılması amaçlanan etkinlikte, katılımcılar yeni teknolojiler hakkında bilgi edinip, sektördeki uzmanlarla tanışma fırsatı da buldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

Gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Yıldırım, Ümraniye'de gençlerle her hafta turnuva düzenlediklerini belirtti.

Yıldırım, 540 öğrencinin 3 gündür yarıştığını ifade ederek, "Yarışmaya katılan herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Benim gönlümde hep kazanan takımlarsınız. Kazanmanın bir bedeli olması lazım. Daha çok çalışmak. Çalıştıktan sonra da diğer zamanlarda yapacağımız yarışlarda, birlikte daha azimle, daha kararlılıkla, birinci, ikinci, üçüncü olmak için yarışacaksınız. Yarışmamızın temasından biri, teknik bilgilerinizi burada yarıştıracaksınız ama en önemlisi de sosyalleşmeniz. Kendi sunumuzu ve kendi konuşmalarınızı burada yapacaksınız ve arkadaşlarınızla sosyal olacaksınız." dedi.

Yıldırım, lise öğrencilerinin bu tür yarışmaları yaptıkça becerilerini geliştireceklerine işaret ederek, "Öğrencilerimiz, umarım bu yarışmalardan kazandıkları beceriler ve şampiyonluklarla daha iyi şekilde robotlarını geliştirecekler. Her şey gençlik için. TEKNOFEST gençliği artık böyle bir şey ve onlara imkan tanımak lazım." ifadelerini kullandı.

2024 Cezeri Robot Ligi Ümraniye robot yarışlarında görüntü, duyarlı profesyonellik, takım ruhu, çaylak ilham, otonom, üretkenlik, kalite, endüstriyel tasarım, kontrolde inovasyon, mühendislikte mükemmellik, girişimcilik, jüri özel, en iyi çaylak, mühendislikte ilham, finalist 2'ncilik, şampiyon, kazanan, etki, yılın öğrencileri, yılın mentörü olmak üzere 19 dalda 23 takım ve 2 kişiye ödül verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ümraniye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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