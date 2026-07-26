ÇGD'den Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
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ÇGD'den Basın Özgürlüğü Vurgusu

ÇGD\'den Basın Özgürlüğü Vurgusu
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ÇGD, gazetecilere yönelik hedef göstermeyi kabul edilemez buldu ve basın özgürlüğüne sahip çıktı.

(ANKARA)- ÇGD, BirGün'ün CHP'nin İstanbul'daki katılım töreniyle ilgili haberinin ardından gelen eleştirilere ilişkin, "Gazetecilik ve haber nedeniyle meslektaşlarımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez. Beğenilmeyen haberlerde gazetecileri 'tetikçi' ilan ederek itibarsızlaştırma girişimleri, basın özgürlüğüne doğrudan saldırıdır. Haberlere verilecek cevap; hakaret, tehdit ve suç duyurusu açıklamaları değil, iddiaları belge ve kanıtlarla çürütmektir" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), BirGün Gazetesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen üye katılım töreniyle ilgili "Salondakiler cast ajanslarından getirilen ve para ödenen figüranlardı" iddiasına gelen eleştirilere ilişkin resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

ÇGD'nin açıklaması şöyle:

"Gazetecilik ve haber nedeniyle meslektaşlarımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez.

Beğenilmeyen haberlerde gazetecileri 'tetikçi' ilan ederek itibarsızlaştırma girişimleri, basın özgürlüğüne doğrudan saldırıdır. Haberlere verilecek cevap; hakaret, tehdit ve suç duyurusu açıklamaları değil, iddiaları belge ve kanıtlarla çürütmektir. Elbette taraflar varsa haberlerin eksiklerini ortaya koyabilir ancak gazeteciyi baskı altına alarak mesleğimizi itibarsızlaştırma girişimleri asla kabul edilemez. Kaldı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meslektaşlarımızı tehdit eden CHP yetkililerinin aksine iddiaları yalanlasa bile 'konuyu araştıracağını' söylemiştir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, meslektaşımız Ebru Çelik'in ve haberinin arkasında duran BirGün Gazetesi'yle dayanışma içindeyiz.

Basın özgürlüğü, yalnızca alkışlanan haberleri değil, rahatsızlık yaratan haberleri de yapabilme güvencesidir. Gazetecilere yönelik hedef gösterme, itibarsızlaştırma ve baskı girişimlerine karşı dün olduğu gibi bugün de meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

BİRGÜN: HABER SOMUT BİLGİLERE DAYANMAKTADIR

Öte yandan BirGün Gazetesi konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:

"Bugün muhabirimiz Ebru Çelik'in imzasıyla yayımladığımız 'Kılıçdaroğlu'nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı' başlıklı haberimizin sonuna kadar arkasındayız. Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir.

Haberimizin ardından istinaftan çıkan 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin başına getirilen yönetimin gazetemize yönelik kullandığı ifadeler kabul edilemezdir. BirGün, basının yüz akı kurumlarından biridir ve halka hiçbir zaman yalan söylememiştir. Patronsuz bir gazete olarak 22 yıldır bağımsız şekilde ayakta kalabilmesinin yegâne nedeni de yarattığı sarsılmaz güvendir.

BirGün'ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakârlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar.

Yıllardır olduğu gibi bu pervasız saldırılar karşısında dik durmaya devam edecek ve taşıdığımız sorumluluk gereği Türkiye'nin aydınlık yarınları için gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Sevgi ve dayanışmayla…

BirGün

Not: Muhabirimiz Ebru Çelik, CHP etkinliğinde figüranlara dağıtılan 950 TL'yi almamıştır. BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez."

Kaynak: ANKA

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