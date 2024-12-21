ÇGD\'den Özlem Gürses\'e Destek

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(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada hedef haline getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifade vermek üzere çağrılması halinde gidebilecekken, hiçbir kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali de olmadan, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Özlem Gürses derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

ÇGD, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada hedef haline getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifade vermek üzere çağrılması halinde gidebilecekken, hiçbir kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali de olmadan, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Bu keyfi ve orantısız müdahale, hukuk kurallarının özellikle gazeteciler için nasıl çiğnendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde basın özgürlüğü, giderek daha da baskı altına alınmakta, gazeteciler korku ve tehditlerle sindirilmeye çalışılmaktadır. Özlem Gürses derhal serbest bırakılmalıdır."