Changan, Tayland'da AVATR Elektrikli Araç Lansmanı Yaptı - Son Dakika
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Changan, Tayland'da AVATR Elektrikli Araç Lansmanı Yaptı

Changan, Tayland'da AVATR 11 modelini tanıtarak lüks elektrikli araç pazarına adım attı.

18.09.2024 14:21
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BANGKOK, 18 Eylül (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile, Tayland'ın lüks otomotiv pazarındaki varlığını genişletmek üzere yüksek kaliteli elektrikli araç markası AVATR'ın resmi lansmanını yaptı.

Salı günü düzenlenen etkinlikte tanıtılan spor kullanımlı coupe AVATR 11 modeli, geçen yıl tanıtılan Deepal L07 ile S07 ve bu yılın başlarında tanıtılan Lumin L'nin ardından Changan'ın Tayland pazarına sunduğu dördüncü model konumunda.

Hem standart hem de uzun menzilli versiyonları bulunan AVATR 11, modern ve lüks tasarımı, son model akü teknolojisi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle lüks elektrikli araç segmenti araçlar arasında güçlü bir rakip olarak yerini almış durumda.

Changan Otomotiv Güneydoğu Asya Genel Müdürü Shen Xinghua, "AVATR, elektrikli araçların geliştirilmesine öncülük etmeye, mevcut ihtiyaçları karşılamaya ve günlük yaşama akıllı otomotiv çözümleri sunacakları bir geleceğe doğru ilerlemeye kararlı" dedi.

Shen, Çin'in önde gelen akü üreticisi CATL ve teknoloji devi Huawei gibi büyük ortaklarıyla Changan'ın, teknoloji ve rahatlığın sorunsuz şekilde entegre edildiği yeni bir akıllı sürüş çağına işaret eden son teknoloji otomotiv yenilikleri geliştirdiğini söyledi.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Pirapan Salirathavibhaga ise Çinli otomobil üreticilerinin yatırımlarının ekonomiyi canlandırma ve Tayland'ın sanayi sektörünün gelişimine yardımcı olmadaki önemine dikkat çekti.

Changan geçen yıl ilk yurtdışı elektrikli araç üretim tesisini Tayland'da inşa etmek üzere 8,86 milyar bahtı (yaklaşık 265 milyon ABD doları) tutarında yatırım yaptığını duyurmuştu. 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesisin başlangıç kapasitesi yıllık 100.000 adet olacak.

Uzun zamandır bölgesel bir otomotiv üretim ve ihracat merkezi konumunda olan Tayland, hükümetin yatırım teşvik çabalarıyla 2030 yılına kadar ülkede üretilen tüm otomobillerin yüzde 30'unun elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Tayland, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Changan, Tayland'da AVATR Elektrikli Araç Lansmanı Yaptı - Son Dakika

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