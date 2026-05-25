Chelsea'ye Süpriz Yenilgi: Sunderland Avrupa'ya Gidiyor

Chelsea, üst ligdeki ilk sezonunu Avrupa kupalarına katılarak taçlandırmak isteyen Sunderland karşısında maçın başından itibaren zorlandı. Cole Palmer, dördüncü dakikada bir fırsat yakaladı ancak şutu kaleci tarafından kurtarıldı. Sunderland, 25. dakikada Trai Hume ile öne geçti. İkinci yarıda Brian Brobbey'in şutu Malo Gusto'nun kendi kalesine yönlendirmesiyle fark ikiye çıktı. Palmer uzaktan bir gol bulsa da, Wesley Fofana'nın ikinci sarı kart görmesiyle Chelsea'nin geri dönüş umutları sona erdi. Bu sonuçla Chelsea sezonu 10. sırada bitirirken, Sunderland Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.