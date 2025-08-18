Chengdu 2025 Dünya Oyunları'nda Rekorlar Kırıldı - Son Dakika
Chengdu 2025 Dünya Oyunları'nda Rekorlar Kırıldı

18.08.2025 17:03
Chengdu'daki Dünya Oyunları'na 116 ülkeden katılım sağlandı, 18 dünya rekoru kırıldı.

CHENGDU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda 83 ülke ve bölgeden sporcunun podyuma çıkmasıyla etkinlik tarihi boyunca en fazla sayıda ülke ve bölgenin madalya kazandığı oyunlar bu yıl gerçekleştirilmiş oldu.

Oyunlar Yürütme Komitesi Spor Müsabakaları ve Dopingle Mücadele Departmanı Başkan Yardımcısı Chen Zhi, Chengdu'da 18 yeni dünya rekoru kırıldığını ve 55 ayrı ülke ve bölgeden sporcuların altın madalya kazandığını söyledi.

Organizasyon Komitesi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Xu Xingguo ise oyunlara 116 ülke ve bölgeden 6.679 sporcu, takım yetkilisi ve teknik yetkilinin katılmasıyla daha önce benzeri görülmemiş bir katılıma ulaşıldığını kaydetti. 220.000'den fazla biletin satıldığını belirten Xu, jimnastik, muaythai ve wushu branşlarındaki müsabakaların biletlerinin tamamının tükendiğini vurguladı.

Oyunlar sırasında 4.600 kişilik yarışma yönetim ekibi, 1.133 teknik görevli ve 13.000 mekan personeli görev aldı. 579 ayrı kategoride 20.000'den fazla ekipmanın bakımını yapan 27 uzman ekip ve zamanlama ve puanlama sistemlerini yöneten 150 personel teknik destek sağladı. Ayrıca 6.000'den fazla gönüllü de oyunların organizasyonuna katkıda bulundu.

Uluslararası Dünya Oyunları Birliği Başkan Yardımcısı Tom Dielen, "benzeri görülmemiş atletik performanslar" ve etkinliğin organizasyonundan övgüyle bahsetti. Dielen, "Burası spor profesyonellerine ve kültürel etkileşime gerçekten ev sahipliği yapan bir yuva. Sadece kusursuz ve hatasız bir organizasyona değil, aynı zamanda Çin'e özgü sıcaklık ve misafirperverliğe de şahit olduk. İlk kez düzenlenen meşale koşusu ve muhteşem açılış töreni, kesinlikle çıtayı yükseltti" dedi.

34 spor dalı ve 60 disiplinde 256 etkinliğin yer aldığı Chengdu Dünya Oyunları, 7-17 Ağustos tarihlerinde düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

16:54
