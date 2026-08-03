Chengdu'da Tren Seferleri Yağış Nedeniyle Askıya Alındı - Son Dakika
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Chengdu'da Tren Seferleri Yağış Nedeniyle Askıya Alındı

Chengdu\'da Tren Seferleri Yağış Nedeniyle Askıya Alındı
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Chengdu'da şiddetli yağışlar nedeniyle 31 tren seferi geçici olarak durduruldu. Bilet iade gişeleri açıldı.

CHENGDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan hareket eden veya kente uğrayan 31 tren seferi, şiddetli yağışlar nedeniyle pazartesi günü geçici olarak askıya alındı.

Çin Demiryolları Chengdu Grubu Limited Şirketi yetkilisinin pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'in yanı sıra ülkenin kuzeyi, kuzeybatısı ve güneybatısındaki diğer bazı kentlere giden trenler de aksaklıktan etkilenecek.

Bu önlem, ülkenin güneybatısındaki Sichuan ve Guizhou eyaletleri ile Chongqing Belediyesi'ni pazar gününden salı gününe kadar etkisi altına alması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle alındı.

Yaz sezonunun yoğun seyahat döneminde alınan bu önlem, hava koşullarındaki gelişmelere göre yeniden değerlendirilebilecek.

Kararın duyurulmasının ardından Chengdu'daki tren istasyonlarında bilet iadesi ve değişiklikleri için özel gişeler kuruldu.

Kaynak: Xinhua

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