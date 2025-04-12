Chengdu ile Madrid Arasında Direkt Uçuş Başlıyor - Son Dakika
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Chengdu ile Madrid Arasında Direkt Uçuş Başlıyor

Chengdu ile Madrid Arasında Direkt Uçuş Başlıyor

27 Nisan'dan itibaren Chengdu ve Madrid arasında haftada dört direkt uçuş seferi düzenlenecek.

12.04.2025 15:43
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CHENGDU, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu ile İspanya'nın başkenti Madrid arasında 27 Nisan'dan itibaren yeni bir düzenli direkt uçuş rotası başlatılacak.

Sichuan Havayolları tarafından işletilecek rotada, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gidiş-dönüş seferi yapılacak.

Şirkete göre bu rota, havayolunun İspanya'ya ilk direkt hizmeti olacak ve Çin'in batısı ile İspanya arasındaki hava bağlantısını geliştirecek.

Uçuşlar Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan Beijing saatiyle 13.40'ta kalkacak ve yerel saatle 08.50'de Madrid'e varacak. Dönüş uçuşları ise Madrid'den yerel saatle 11.05'te kalkacak ve ertesi gün Beijing saatiyle sabah 05.00'te Chengdu'ya inecek.

Sichuan Eyaleti Havalimanı Grup Şirketi'nin açıklamasına göre, bu yeni rota sayesinde pandemi sonrası dönemde Chengdu'dan İspanya'ya doğrudan uçuş eksikliği giderilecek. Şu anda yolcular, Beijing, Shanghai veya Avrupa merkezlerinden aktarma yapmak zorunda kalıyor.

21 milyondan fazla nüfusa sahip bir megakent olan Chengdu, hızla büyüyen Chengdu-Chongqing ekonomik bölgesinin merkezinde yer alıyor. İspanya ile güçlü ilişkileri bulunan Chengdu, Eylül 2022'de Madrid ile uluslararası dostane işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Bu ilişkiler, Sichuan Üniversitesi'ndeki gelişen İspanyolca dil programlarından Chengdu'nun canlı pazarında İspanyol şaraplarına yönelik artan talebe kadar eğitim ve kültürel alanlarda da kendini gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Ekonomi, İspanya, Ulaşım, Kültür, Turizm, Güncel, Madrid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chengdu ile Madrid Arasında Direkt Uçuş Başlıyor - Son Dakika

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