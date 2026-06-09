Chery, Tunus'ta Yeni Hibrit Modellerini Tanıttı - Son Dakika
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Chery, Tunus'ta Yeni Hibrit Modellerini Tanıttı

Chery, Tunus\'ta Yeni Hibrit Modellerini Tanıttı
09.06.2026 10:41
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Chery, Tunus'ta Tiggo 9 PHEV, Tiggo 4 HEV ve Arrizo 8 PHEV modellerini tanıttı.

TUNUS, 9 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, pazartesi günü Tunus'ta üç yeni hibrit araç modelini piyasaya sürdü.

Chery ve Tunus'taki resmi distribütörü STA tarafından yapılan açıklamaya göre, Tiggo 9 PHEV, Tiggo 4 HEV ve Arrizo 8 PHEV modellerinin tanıtılmasıyla birlikte şirketin son altı ayda Tunus pazarına sunduğu yeni model sayısı altıya yükseldi.

Açıklamada ayrıca, Chery'nin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70 büyüme kaydederek Tunus'un en büyük üç binek otomobil markasından biri haline geldiği belirtildi.

Tunus medya kuruluşu La Presse'in haberine göre, Çinli üreticiler Tunus'un yeni otomobil pazarındaki varlıklarını önemli ölçüde güçlendirerek, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 22,5'lik bir pazar payına ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Tunus, Chery, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chery, Tunus'ta Yeni Hibrit Modellerini Tanıttı - Son Dakika

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