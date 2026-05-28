Chevron Yunanistan'da Enerji Projesine Katılıyor

ABD merkezli enerji şirketi Chevron ile Yunan enerji şirketi HELLENiQ ENERGY'nin, Güney İyon Denizi'nde Kyparissia Körfezi açıklarında bulunan Blok 10 sahasına Chevron'un katılımı için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, şirketlerin ayrıca Blok 10 sahasındaki operatörlük görevinin, HELLENiQ ENERGY'den Chevron'a devredilmesi için Yunanistan Hidrokarbon ve Enerji Kaynakları Yönetim Şirketine (EDEYEP) başvuru yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Chevron'un halen ruhsatın tamamına sahip olan HELLENiQ ENERGY'den yüzde 70 pay almasının planlandığı ifade edildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından Chevron'un yüzde 70, HELLENiQ ENERGY'nin yüzde 30 paya sahip olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, Chevron'un aynı zamanda operatörlük görevini üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin 2D ve 3D sismik araştırmalardan elde edilen verileri birlikte değerlendirmek amacıyla ikinci araştırma aşamasının 18 ay uzatılması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Chevron'un projeye katılmasının ülkenin hidrokarbon sektörünün geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Papastavrou, Yunanistan'ın enerji haritasındaki konumunu güçlendirdiğini ve büyük uluslararası enerji şirketlerinin ülkeye ilgisinin arttığını savundu.