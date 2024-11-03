Chicago'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Chicago'da Filistin'e Destek Gösterisi

Katılımcılar, Trump ve Harris'e oy vermeyeceklerini belirterek, Filistinli kadınlar ve çocuklar için endişelerini dile getirdi.

03.11.2024 15:16
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ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlar, Filistin'e ilişkin tutumları nedeniyle 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e oy vermeyeceklerini belirtti.

Chicago kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlar sık sık "Soykırıma oy yok" sloganları attı. Katılımcılar, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Göstericilerden Caleb Wassell, inşaat işçisi olduğunu ve işçilerin isteklerinin Filistinlilerle uyuştuğunu belirterek, başkan adaylarının kadınları korumaya yönelik seçim politikaları hakkında, "Peki ya Filistinli kadınlar ne olacak? Çocukları düşünen partiyseniz Filistinli çocuklar ne olacak?" diye konuştu.

Wassel, Trump'ın "savaş karşıtı aday olarak görülmesinin çılgınca" olduğunu ifade ederek, eski Başkan Trump'ın savaşları "bombalarla ve kaba kuvvetle bitirmek istediğini" belirtti.

Adayların her ikisinin de hem çalışan işçi kesim için hem de Filistinliler için "korkunç" olduğunu söyleyen Wassel, Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'e oy vermeyi düşündüğünü kaydetti.

"Artık sessiz kalamayız"

"Latinos for Palestine" adlı kuruluşun üyesi Maria Pizarro da Latin-Amerikalı olarak Filistin'le dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Hükümetin "her anlamda soykırıma fon sağladığını ve bunu meşru gösterdiğini" vurgulayan Pizarro, "Artık buna tahammül edemeyiz. Öldürülen birçok insan, çocuk ve yaşlılar var. Her şeyi, her kuruluşu, okulları, üniversiteleri yok ediyorlar. Bu nedenle artık sessiz kalamayız." dedi.

Pizarro da seçimlerde oyunu Stein'e vereceğini belirterek, Harris ve Trump'ın desteği hak etmediğini söyledi.

Bosna Hersekli ve Amerikalı Samra Ramadan da seçimlerde Harris ve Trump'a destek vermeyeceğini kaydetti.

Ramadan, Harris'in ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında "soykırım suçu işlediğini" ifade ederek, Trump'ın da bu konuda "daha iyi olmayacağını" dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Chicago'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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