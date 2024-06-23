China Eastern Havayolları, Wuhan ile Singapur arasındaki uçuşları yeniden başlattı - Son Dakika
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China Eastern Havayolları, Wuhan ile Singapur arasındaki uçuşları yeniden başlattı

Çin'in yeni vizesiz seyahat politikasının etkisiyle, China Eastern Havayolları, Wuhan ile Singapur arasındaki yolcu uçuşlarını yeniden başlattı. Haftada üç gidiş-dönüş uçuş yapılacak olan bu rotada uçuşlar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Wuhan'dan Singapur'a olan uçuşların rezervasyon oranı yüzde 80'e ulaşmış durumda.

23.06.2024 11:09
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WUHAN, 23 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları, Çin'in yeni vizesiz seyahat politikasının seyahat taleplerini artırması üzerine ülkenin iç kesimindeki ulaşım merkezi Wuhan ile Singapur arasındaki yolcu uçuşlarını Cuma günü yeniden başlattı.

Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı ile Singapur Changi Havalimanı'nı birbirine bağlayan rotada haftada üç gidiş-dönüş uçuş yapılacak, bu uçuşlar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Wuhan ve Singapur arasındaki hava rotasını ilk olarak 2012 yılında başlatan China Eastern Havayolları gece uçuşlu hizmeti düşük talep nedeniyle iki yıl sonra askıya almıştı.

Çin ve Singapur'un Şubat ayında karşılıklı olarak 30 günlük vizesiz seyahat politikasını uygulamaya koyması iki ülke arasındaki uçuş taleplerinin artmasına yol açtı.

Havayolu şirketine göre Wuhan'dan Singapur'a uçuşların rezervasyon oranı son zamanlarda yüzde 80'e ulaşmış durumda.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Wuhan, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel China Eastern Havayolları, Wuhan ile Singapur arasındaki uçuşları yeniden başlattı - Son Dakika

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