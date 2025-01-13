China Southern, Uçak Denetimlerini Artırdı

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HAİKOU, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bulunan Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı'nda uçak kontrolü gerçekleştiren China Southern Havayolları mühendisi, 10 Ocak 2025.

Bahar Bayramı seyahat furyası yaklaşırken, China Southern Havayolları yolcuların emniyet ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için uçak denetim ve bakım çalışmalarını artırdı. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)