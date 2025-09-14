CHONGQİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinden Orta Asya'ya 2025'in ilk sekiz ayında 35 yük treni seferi düzenlendi. Chongqing Demiryolu Lojistik Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, söz konusu seferlerde 3.000 TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteynere eşdeğerdir) aşan konteyner taşınırken, sevkiyatların toplam değeri yaklaşık 600 milyon yuan (84,2 milyon ABD doları) oldu.
Chongqing'den Orta Asya'ya 35 Yük Treni Seferi
