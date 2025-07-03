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Chongqing Doğu Tren İstasyonu Açıldı

Chongqing Doğu Tren İstasyonu Açıldı
03.07.2025 16:01
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Chongqing-Xiamen yüksek hızlı demiryolu hattı hizmete girdi, önemli istasyon açıldı.

CHONGQİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki Chongqing- Xiamen yüksek hızlı demiryolunun Chongqing-Qianjiang hattı bir hafta önce hizmete girerken, güzergah üzerindeki kilit öneme sahip Chongqing Doğu Tren İstasyonu da resmen açıldı.

Çin'in batısındaki en büyük yüksek hızlı tren istasyonunun inşası, Mayıs 2022'deki tasarım aşamasından açılışına kadar toplam 38 ay sürdü. Bu büyük ölçekli inşaat projesinde robot teknolojilerinin katkısı da dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Xiamen, Yaşam, Son Dakika

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