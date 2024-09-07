CHP 20. Olağan Kurultayı\'nda program çalışmaları başladı

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, 20'nci Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde partinin program çalışmaları başladı. "Program Güncelleme Çalışmalarının Usulünün Belirlenmesi" ve "Program Güncelleme Çalışmalarının Çerçevesinin Belirlenmesi" üzerine yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştiriliyor.

CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, 20'nci Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde partinin program çalışmaları başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Beleidye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin konuşmalarının ardından delegeler, "Program Güncelleme Çalışmalarının Usulünün Belirlenmesi" ve "Program Güncelleme Çalışmalarının Çerçevesinin Belirlenmesi" başlıklarında farklı odalara dağıldı. Bu kapsamda belediye başkanları ayrı bir odada milletvekilleri ayrı bir odada konu başlıklarını ele alıyor.

Kurultayda yarın da "Küresel gelişmeler ışığında Program Çalışmaları" üzerine yuvarlak masa çalışması yapılacak. Bu toplantıların sonucunda CHP'nin eğitimden sağlığa, dış politikadan yargıya kadar toplumun tümünü ilgilendiren programı ortaya çıkacak.

CHP'nin 20'nci Olağan Kurultayı'nda delegeler yarın program değişikliklerini oylayacak ve çalışmalar tamamlanacak.