CHP 20. Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdürüyor

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(ANKARA) - CHP; 6,7 ve 8 Eylül'de yapılacak tüzük değişikliği için 20'inci Olağanüstü Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta kurultayın sembolik başlangıcı yapılacak.

CHP'nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği tüzük kurultayının detayları belli oldu. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünde Sivas'ta bir tören düzenlenecek. Temsili olarak Sivas'ta başlayacak kurultay, Sivas'taki tören ve parti içi kurulların katılacağı toplantının ardından Ankara'ya taşınacak.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'daki kurultayda 5 Eylül'de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak. 6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Aynı gün tüzük ile ilgili bağlayıcı kararlar alınacak, oylama yapılarak yeni tüzük belirlenecek. 7-8 Eylül'de ise program çalıştayı devam edecek. Çalıştayda, görüş ve öneriler değerlendirilecek.

CHP'liler, tüzük kurultayının ardından partinin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de Anıtkabir'i ve CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarını, ardından Devlet Mezarlığı'nda eski genel başkanlar Bülent Ecevit ile Deniz Baykal'ın mezarını ziyaret edecek.