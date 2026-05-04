CHP 81 İlde Sahada... CHP İzmir'den Bornova Atatürkçü Düşünce Derneği'ne Ziyaret

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmaları kapsamında İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şube'sini ziyaretti. Güç ziyarette, "Kuruluşundan itibaren temsilcilerinin aileden birisi olması nedeniyle bizim için çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi talimatının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı ilk saha çalışmasını Bornova'da gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e saha çalışmasında İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve meclis üyeleri eşlik etti. Heyet, saha çalışması kapsamında ilk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şube'sini ziyaretti.

Dernekte yönetim kurulu ile bir araya gelinirken, ziyaretteki konuşmalarda siyaset üstü mesaj verildi.

Timaç: "CHP'nin başına bir şey gelirse altı oklardan birinin hezimete uğraması demektir"

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, şunları söyledi:

"ADD, şehit veren bir dernek. Biz herkesi kapsayan bir derneğiz. Atatürk'ün devrimlerinden en iyisi kadın devrimidir. O nedenle kadınlara verilen değeri çok önemsiyorum. İkinci değer verdiğim konu da Atatürk'ün bize mirası. Eğer CHP'nin başına bir şey gelirse Atatürk devrimlerinden, altı oklarından birinin hezimete uğraması demektir. Onun için biz ADD olarak CHP'ye büyük önem veriyoruz. Onun için elimizden gelnei yapıcaz. Biz 76 öğrenciye ayda 3 bin lira burs veriyoruz. Bu bursları derneklerden elden alıyorlar. Bu sayede onlarla konuşma imkanımız oluyor. Biz onlarla çok iyi bir iletişim içinde oluyoruz. En büyük en önemli çalışmalarımızdan biri bu."

Güç: "ADD'nin yeri ayrı"

CHP İzmir İl Başkanı Güç ise, ADD'nin yerinin farklı olduğunu belirterek, "STK'ların tamamıyla çalışma yürütüyoruz. Dernekleri her alanda önemsiyoruz ama ADD'nin yeri ayrı. Kuruluşundan itibaren temsilcilerinin aileden birisi olması nedeniyle bizim için çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu. Elimizden gelen tüm katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Arslan: "Atatürk'e ve cumhuriyete olan sevdamız asla bitmez"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben elektrik mühendisi olarak Elektrik Mühendisleri Odası'na ve bir de ADD'ye üyeyim CHP dışında. Bizim için çok değerli bir kuruluş. Ülkenin gidişatını görüp bu anlamda hem Atatür'ün mirasını yaşatmak hem onun ilke ve devrimlerini genç nesillere aktarmak ve ülkedeki hafızayı canlı tutmak için kurulmuş bir dernek. Her zaman üyesi olmaktan gurur duydum. Oğlum 16 yaşında. 18 yaşına girdiğinde ADD ve CHP'ye üye yapacağız. Çünkü bizim sevdamız pazara kadar değil mezara kadar. Bizim Atatürk'e ve cumhuriyete olan sevdamız asla bitmez. Onu yaşatan, fikir ve devrimlerini yaşatan tüm yapılarla sonsuz gönül bağımız var."

Ziyarette, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi alınırken yönetim kurulu ve üyelerin talepleri de dinlendi.