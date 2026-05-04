CHP 81 İlde Sahada... CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: "Halk, Adalet ve Geçim Sıkıntısına Çözüm Bekliyor"

04.05.2026 15:48  Güncelleme: 16:21
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP, 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Malatya'da da faaliyetlerine başladı. Merkezde iki ilçede oluşturulan 10 ekip ile çalışmalarını sürdüren partililer, kentte, pazar yeri, benzinlik, eczane, market, bakkal ziyaretleri yaptı, vatandaşları ve esnafı dinledi.

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, Türkiye'de 81 ilde tüm ilçe başkanları, tüm il başkanları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve tüm kadrolarla sahada olduklarını söyledi.

Yıldız, "Saha ziyaretleri yapıyorlar, özellikle esnaf ziyaretleri, çevirmecilerle ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Biz de Malatya'da bugün 13 ilçemizde ayrı ayrı 13 çalışma yürütüyoruz. Hepimiz sahadayız. Ben de bugün ilçe örgütümüzle birlikte İstasyon Caddesi'nde ve Seyranlı Mahallesi'nde çalışmalarda bulundum. Birazdan Battalgazi ilçemizle birlikte şehir merkezinde, Kışla Caddesi'nde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Biz anlatmaktan çok halkı dinliyoruz"

Yıldız, sahada daha çok yurttaşları dinlediklerini belirterek, "Halk adalet bekliyor, halk geçim sıkıntısına çözüm bekliyor, daha fazla çözüm önerisi bekliyor. Halkımızı ziyaret ederek bunları konuşuyoruz, onları dinliyoruz. Biz anlatmaktan çok onları dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi onlarla paylaşıyoruz" diye konuştu.

CHP'ye yönelik gayri ahlaki bir operasyon yürütüldüğünü belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu adalet sopasıyla sindirme tutumu sürdürülüyor. Belediyelerimizi, son yerel seçimlerde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını hedef alan sindirme operasyonları, gayri ahlaki operasyonlar her geçen gün devam ediyor. Sırf bir dönemin Ergenekon operasyonlarını andıran, hatta onlardan daha karanlık ve daha ağır ithamlarla belediye başkanlarımız tutuklanıyor. Tüm bunlara rağmen biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımıza, Malatyalılara, tüm vatandaşlarımıza umut olmayı sürdürmek için tüm kadrolarımızla birlikte saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkaracağız ve cumhurbaşkanı yapacağız."

"CHP'yi iktidar yapacağız"

Halkın CHP'ye desteğinin farkında olduklarını ve bunun kendilerini sahada daha fazla çalışmaya ittiğini vurgulayan Yıldız, "Son gelen anketlerde de herkesin bildiği gibi, bugün seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bunu görenler ve bundan korkanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılarını her geçen gün artırıyorlar. Bir taraftan partimizi ve kurumsal kimliğimizi çeşitli davalarla tehdit ediyorlar, diğer taraftan belediye başkanlarımıza yönelik baskılar sürüyor. Ancak bugün sokaktaki vatandaşın en büyük derdi; adalet, ekonomi ve geçim sıkıntısıdır. İnanıyoruz, hep birlikte bu sorunları çözeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

