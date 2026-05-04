CHP 81 İlde Sahada... CHP Pm Üyesi Ergül Artvin'de Konuştu: "Vatandaş Aç" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP 81 İlde Sahada... CHP Pm Üyesi Ergül Artvin'de Konuştu: "Vatandaş Aç"

04.05.2026 17:12  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin bugün itibarıyla 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Artvin'de de parti yetkilileri esnafla bir araya geldi. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Asiye Ergül, “Emekli maaşları yetmiyor, öğrenciler yemek yiyemiyor, evine yarım poşet pazar alışverişiyle dönen insanlar var. Kısacası vatandaş aç" dedi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin bugün itibarıyla 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Artvin'de de parti yetkilileri esnafla bir araya geldi. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Asiye Ergül, "Emekli maaşları yetmiyor, öğrenciler yemek yiyemiyor, evine yarım poşet pazar alışverişiyle dönen insanlar var. Kısacası vatandaş aç" dedi.

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, PM Üyesi Asiye Ergül, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, CHP il yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları ve il genel meclisi üyeleri saha çalışmalarına başladı.

Partililerin ziyaret ettiği bir şans oyunları bayisi, 4-5 aydır işlerinin düşük olduğunu, zamlar nedeniyle insanların eskisi gibi şans oyunu oynayamadığını söyledi.

Pazardan alışveriş yapan vatandaş ise pahalılıktan şikayet etti ve bu sene kurban kesemeyeceğini, "kesse kesse bir tavuk kesebileceğini" ifade etti.

"CHP iktidar oluyor, bunun müjdesini Artvin'den veriyorum"

Saha çalışması sonrasında açıklama yapan CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, bugün itibarıyla iktidar yürüyüşüne başladıklarını söyledi. Esnaf ziyareti yaptıklarını ve yarın da çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Atan, iktidar olana kadar bütün kapıları çalacaklarını ifade etti.

Atan, "CHP iktidar oluyor. Bunun müjdesini buradan Artvin'den, Artvin Meydanı'ndan veriyorum" dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Asiye Ergül de şunları söyledi:

"Genel merkezimizin ortak çalışmasıyla 81 ilde bugün itibarıyla iktidar startımızı başlattık. Sokağa indik. Bugün saha çalışması kapsamında iki caddeyi ve pazar yerini gezdik. İnsanların şikayetleri inanılmaz. Emekli maaşları yetmiyor, öğrenciler yemek yiyemiyor, evine yarım poşet pazar alışverişiyle dönen insanlar var. Kısacası insanımız aç, vatandaşımız aç ve bunun karşılığının sandıkta bize gelen geri dönüşlerle görüleceğine inanıyorum. Sandıkta gereğini yapacaktır Artvin halkı ve eş zamanlı olarak da Türkiye halkı buna kararını verecek. İktidar yürüyüşümüzü başlatıp sonuçta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtacağız. ve bu çalışmaları Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlığında yürütmeye devam edeceğiz. Dokunmadık insan, girilmedik ev bırakmadan çalışarak sonucu elde edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP 81 İlde Sahada... CHP Pm Üyesi Ergül Artvin'de Konuştu: 'Vatandaş Aç' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:32
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 18:02:56. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP 81 İlde Sahada... CHP Pm Üyesi Ergül Artvin'de Konuştu: "Vatandaş Aç" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.