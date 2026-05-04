CHP 81 İlde Sahada... CHP Pm Üyesi Ergül Artvin'de Konuştu: "Vatandaş Aç"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin bugün itibarıyla 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Artvin'de de parti yetkilileri esnafla bir araya geldi. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Asiye Ergül, "Emekli maaşları yetmiyor, öğrenciler yemek yiyemiyor, evine yarım poşet pazar alışverişiyle dönen insanlar var. Kısacası vatandaş aç" dedi.

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, PM Üyesi Asiye Ergül, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, CHP il yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları ve il genel meclisi üyeleri saha çalışmalarına başladı.

Partililerin ziyaret ettiği bir şans oyunları bayisi, 4-5 aydır işlerinin düşük olduğunu, zamlar nedeniyle insanların eskisi gibi şans oyunu oynayamadığını söyledi.

Pazardan alışveriş yapan vatandaş ise pahalılıktan şikayet etti ve bu sene kurban kesemeyeceğini, "kesse kesse bir tavuk kesebileceğini" ifade etti.

"CHP iktidar oluyor, bunun müjdesini Artvin'den veriyorum"

Saha çalışması sonrasında açıklama yapan CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, bugün itibarıyla iktidar yürüyüşüne başladıklarını söyledi. Esnaf ziyareti yaptıklarını ve yarın da çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Atan, iktidar olana kadar bütün kapıları çalacaklarını ifade etti.

Atan, "CHP iktidar oluyor. Bunun müjdesini buradan Artvin'den, Artvin Meydanı'ndan veriyorum" dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Asiye Ergül de şunları söyledi:

"Genel merkezimizin ortak çalışmasıyla 81 ilde bugün itibarıyla iktidar startımızı başlattık. Sokağa indik. Bugün saha çalışması kapsamında iki caddeyi ve pazar yerini gezdik. İnsanların şikayetleri inanılmaz. Emekli maaşları yetmiyor, öğrenciler yemek yiyemiyor, evine yarım poşet pazar alışverişiyle dönen insanlar var. Kısacası insanımız aç, vatandaşımız aç ve bunun karşılığının sandıkta bize gelen geri dönüşlerle görüleceğine inanıyorum. Sandıkta gereğini yapacaktır Artvin halkı ve eş zamanlı olarak da Türkiye halkı buna kararını verecek. İktidar yürüyüşümüzü başlatıp sonuçta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtacağız. ve bu çalışmaları Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlığında yürütmeye devam edeceğiz. Dokunmadık insan, girilmedik ev bırakmadan çalışarak sonucu elde edeceğiz."