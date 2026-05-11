Chp, Burcu Köksal'ı Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK, yarın AK Parti'ye geçmesi beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "MYK böyle bir şeyi kabul edemez. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin" dedi.

CHP MYK, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yarın düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin konuşan Emre, şunları söyledi:

"Bir-bir buçuk yıldır yargı, işi gücü bıraktı, CHP üzerinde emek sarf ediyor. Buradan bir yere varamadılar, halkı inandıramadılar. Başta İBB davası olmak üzere, yapılan soruşturmaların yüzde 60'ından daha fazlası halkın siyasi maksatlı olduğunu söylüyor. Buna karşın bir taraftan da tehdit, baskı, şantajla gayrı ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar. Bizim belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi, elbet tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor ama çok büyük bir kesimi dimdik ayakta duruyor. Ülkesi için mücadele ediyor. Ama milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ve beraberindeki bir kısıma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi, vatandaş nezdinde 'Ya demek ki bunun açığı var' duygusunu getirir. Çıkın, sokağa sorun hepsinde bu olur."

AK PARTİ'Lİ İSİMLERE SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ama burada bir şey hatırlatmak istiyorum: 12 Aralık 2023, TBMM Genel Kurulu. Burcu Hanım söz alıyor ve Mehmet Ali Çelebi'ye hitaben 'Senin gibi Atatürk düşmanlarıyla bir arada değiliz' diyor. Şimdi bir arada olacak. Milli Eğitim Bakanı'na 17 Aralık 2023'te diyor ki 'Sayın Bakan andımızın neyi sizi rahatsız etti de kaldırdınız? Söyleyin de bilelim. Sana söylemiyorum. Sen Türklüğünden mi utanıyorsun? Sen yurdunu mu sevmiyorsun? Sana söyleyecek bir şey yok zaten' diyor. Öyle ya şimdi aynı kişi, bunları söyledikleriyle birlikte AK Parti'nin grup salonunda, aynı istikamette alkışlayacaklar. Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini inanın, benim burada tekrarlamaya terbiyem müsade etmez. En hafiflerinden birini söyleyeyim: Meclis'te onların bulunduğu yere doğru bakarak 'çakal' diye bağırıyordu. Şimdi kol kola gidecekler.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MYK böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin. İktidarı en fazla destekleyen gazetelerin başında Sabah gazetesini sayarız. Ne demişti Sabah gazetesi: '700 milyonluk rüşvet çarkı.' Seninle ilgili bunları söyleyenlerle aynı yere gidiyorsun. Biz bu kirli siyaseti ve kirli siyaset dilini kabul etmiyoruz. Biz Bandırma Vapuru'ndayız. Bizim yönümüz de yolumuz da bellidir."

KÖKSAL İSTİFA ETTİ İDDİASI

Açıklamalarının ardından basın mesnuplarının sorularını yanıtlayan Emre, Köksal'ın e-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettiği iddiasının sorulması üzerine ise "Partiyi kamuoyunda bu kadar tartıştırması karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye olup olmadığına da baktık, üye olarak görünüyordu. O nedenle o işlemi biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.