CHP, Balıkesir'de 109. Mitingini Yapıyor
CHP, Balıkesir'de 109. Mitingini Yapıyor

16.05.2026 17:58
CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 109.'sunu Balıkesir'de gerçekleştirecek.

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(BALIKESİR) – CHP'nin Türkiye genelinde sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 109'uncusu yarın Balıkesir'de yapılacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Daha önce doldurulamamış bir meydanı dolduracağız. Orası dolacak ve toplumun tüm kesimleri için adalet sesi yükselecek" dedi.

Karesi ilçesi Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting öncesinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"KADINLARIN SESİNİ DUYURACAK"

İktidarın kadınlara yönelik ötekileştiren politikalarına tepki gösteren Kaya, mitingde toplumun tüm kesimlerinin sesinin duyurulacağını kaydetti ve şunları söyledi:

"Türkiye tarihinin hiçbir döneminde kadınlar bu kadar baskıya maruz kalmamışlardı, yaşam mücadelesi vermemişlerdi, özgürlük, eşitlik ve hak mücadelesi vermemişti. Son yıllarda hemen her gün bir kadın canice katlediliyor. Neden bu katliamların ardı arkası kesilmiyor. Çünkü bu iktidarın eril dili, faili serbestleştiren politikalardan vazgeçmiyor. Milyonlarca kadının üzerine bir karanlık çökmüş durumda. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Balıkesir'de saat 16.00'da 81 ile, 86 milyona seslenecek. Orada hem emeklinin hem gencin hem de yaşam, onur, haysiyet mücadelesi veren tüm kadınların sesini duyuracak. Yarın hep birlikte Kuvayı Milliye Meydanı'nda olacağız. Tüm kadınları oraya sesimizi çoğaltmaya davet ediyorum. Daha önce doldurulamamış bir meydanı dolduracağız. Orası dolacak ve toplumun tüm kesimleri için adalet sesi yükselecek."

Kaynak: ANKA

