CHP Beşiktaş\'ta Miting Düzenledi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) -CHP'nin Beşiktaş Meydanı'nda düzenlediği "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi" başladı. Alanda "Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu, bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı, biz de korkmuyoruz" pankartı taşındı. Miting alanında polis olağanüstü önlemler aldı. Arama noktalarından geçerek meydana giren yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir yurttaş, "Hükümetin, devletin, iktidarın, sol kanadın, sağ kanadın fark etmiyor herkesin görevini yapmasını istiyoruz" derken, bir başka yurttaş, "Kadınlara şiddeti, çocuklara şiddeti lanetlemek için, terör olaylarını lanetlemek için buradayız" dedi.

CHP'nin, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi" Beşiktaş Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Alanda "İnsanlık için susma", "Kadınların hayalleri ölüyor, cinayetlere sessiz kalma", "Sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz", "Kadın cinayetleri politiktir" ve "Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu, bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı, biz de korkmuyoruz" ve "CHP, Türkiye'nin güvencesidir" pankart ve dövizleri taşındı. "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.

Güvenlik güçlerinin çok sayıda arama noktası kurduğu mitingte olağanüstü önlemler alındı. İstanbul'un çeşitli semtlerinin yanı sıra İstanbul dışından da gelen yurttaşlar mitinge büyük ilgi gösterdi.

Miting başlamadan önce ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar şunları söyledi:

"Hükümetin, devletin, iktidarın, sol kanatın, sağ kanatın fark etmiyor herkesin görevini yapmasını istiyoruz"

CHP Çekmeköy İlçe Örgütü Okan Uzun: "Tuz koktu. Tuzun görevi nedir? Tuzun görevi kokmasını engellemektir. Artık tuz bile görevini yapmıyor. Vazife yapmadıktan sonra biz ne yapabiliriz ki hiç bir şey yapamayız. Önemli olan tuzun kokmaması, önemli olan vazifenin yapılmasını. Hükümetin, devletin, iktidarın, sol kanatın, sağ kanatın fark etmiyor herkesin görevini yapmasını istiyoruz. Emeklinin sabrı kalmadı, işçinin sabrı kalmadı, hayvanseverlerin sabrı kalmadı. Kadına taciz uygulayanlara, kadına şiddet uygulayanlara sesleniyorum; kadınlar insan değil mi? Emeklinin sabrı bitti, emeklinin maaşı neye yetiyor? Maksimum 20 bin lira diyelim. Neye yetecek? Elektriğine mi, suyuna mı, doğalgazına mı, kuru gıdasına mı? Yanında yaşayan bir evladı varsa ona mı yetecek. Hadi evi olan yaşadı. Kira vermiyor oradan bir avantaj. Peki evi olmayan ne yapacak? Şu gördüğünüz meydanlarda bir sürü emekli canlarımız var. Artık yeter sabrımız kalmadı. Gençlerinde sabrı kalmadı."

"Emekliyiz, zor durumdayız geçinemiyoruz"

Emekliyiz zor durumdayız geçinemiyoruz. Çoluk cocuğumuz boş. Herhangi bir iş bulamadı. Dayanışma için mitinge geldik. Allah sonumuzu iyi etsin.

Kadınlara şiddeti, çocuklara şiddeti lanetlemek için, terör olaylarını lanetlemek için bugün buraya dayanışma için İzmir'den kalkıp buraya geldik. Hep baraber özgürce yaşamak için. Buradayız. Sonuna kadar Özgür başkanın yanındayız. İnşallah iktidar olacağız bütün bu sorunlarda bitecek.

Gece biz de Manisa'dan geldik. Biz Özgür Özel'in daima yanındayız. Bu terörle mücadeleye baş kaldırıyoruz her zaman da baş kaldıracagız. Biz bu Bayrağın altındayken kesinlikle ikinci bayrak istemiyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene.

Suna Kanderim: "Balıkesir Karesi ilçe örgütünün yönetimindeyim. Bizim kırmızı çizgimiz devletimiz ve bayrağımız. Ama ülkemizde yaşanan olumsuzluklar. Kadın, çocuk cinayetleri, geçim sıkıntısı en önmli faktör. İnsanlar eğer geçinemiyorlarsa farklı yollara baş vuruyorlar. Bunları büyüklere duyurmak için buradayız."

Şennur Aktaş: " Ümraniye'de oturuyorum. Bence çocuk cinayetleriyle ilgili bütün herkes yargılansın onu istiyorum hapse atılsın. Ekonomi düzelsin."