CHP Bilecik Milletvekili ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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CHP Bilecik Milletvekili ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı. Tüzün, bayramın paylaşma ve dayanışmayı beraberinde getirmesini dilerken, Subaşı ise bayramın birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

15.06.2024 12:13
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışmayı beraberinde getirmesi dileğinde bulundu.

Bayramların toplumsal yaşamdaki yeri ve önemine değinen Tüzün, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada savaşların durduğu, sevinç ve barışın olduğu bir bayram diliyorum. Millet ve toplum olarak bizleri birbirimize bağlayan, milli ve dini duygularımızın pekişmesini sağlayan yeni anlamlı bir zaman dilimine daha girdik. Her zaman yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerini gördüğümüz Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya refah, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta çocuklar olmak üzere her bireyin güldüğü, sağlık ve mutluluk içinde olduğu bir dünya temenni ediyorum."

Tüzün, başta hemşehrileri olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Subaşı da Kurban Bayramı'nın coşkusu ve bereketini bir kez daha hep birlikte yaşadıklarını, bundan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, sevgi ve hoşgörüyü paylaştığımız özel bir zaman dilimidir. Bu güzel günde, ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesi dileklerimle Kurban Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Bilecik Milletvekili ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı - Son Dakika

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