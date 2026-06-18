CHP Bursa'da Fesih Tepkisi - Son Dakika
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CHP Bursa'da Fesih Tepkisi

18.06.2026 00:21
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CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş'ın disipline sevk edilmesine milletvekillerinden tepki geldi.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - MYK kararları sonrası CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın disipline sevk edilmesi ve il örgütünün feshedilmesine CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayıloğlu tepki gösterdi.

CHP MYK'da alınan karar kapsamında Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı. CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayıloğlu karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, "Butlan yönetiminin; Atatürk'ün emaneti demokrasimize ve partimize ihanet niteliğindeki fesih ve atama kararlarınızı tanımıyoruz! Bugün 74 il başkanımız ve 1003 delegemizin olağanüstü kurultay talebi ile butlan yönetimine başvurmasının ardından, butlan yönetimi Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş ile birlikte 4 il başkanımız ile 2 eski il başkanımızı ihraç kararı almış. 'Tedbir ile geldik, bir mahalle seçimi dahi yapacak durumda değiliz' diyenler, sokağa çıkmaya cesaret edemeyen ve AKP yargısı ile yol yürüyerek parti içinde darbe yapma derdinde olanlar, delege oyuyla seçilmiş il başkanlarımızı yetkisizce görevden almaya başladı. Yıllarca AKP'nin kayyımlarına bizimle birlikte 'hayır' diyenler, bugün AKP'nin kayyımı oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi demokrasisini tasfiye etmeye kalkıyorlar. Butlan yönetiminin ihraç kararlarını tanımıyoruz. Hem partimize hem irademize sahip çıkmak için herkesi görevden haksızca alınan il başkanlıklarımıza bekliyoruz." dedi.

"GÖREVDEN ALINMA GİRİŞİMLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kayışoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş ve Türkiye'nin dört bir yanındaki seçilmiş il başkanlarımızın görevden alınma girişimleri yok hükmündedir. Yapılmak istenenler, yalnızca sarayın siyasi hesaplarına hizmet etmekte, Erdoğan'ın iktidarını sürdürme çabalarına güç katmaktadır. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni içeriden zayıflatmaya çalışan bu anlayışı da, sarayın değirmenine su taşıyanları da aşarak yolumuza devam edeceğiz. Birlik ve dayanışma içerisinde, iktidar hedefimizden bir adım dahi geri atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz."

Pala ise açıklamasında, "Butlan yönetiminin, Bursa'nın seçilmiş CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı tedbirli olarak disipline sevk etmesini ve yönetimini feshetmesi kararını tanımıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Bursa'da Fesih Tepkisi - Son Dakika

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