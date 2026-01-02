CHP'nin Çankırı Mitingi… CHP'li Erbilgin: "Birkaç Gündür Yaptığımız Gezilerde Çankırı'da Artık Değişim Denildiğini ve Değişimin İstendiğini Görüyoruz"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - CHP, yeni yılın ilk "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini yarın Çankırı'da düzenleyecek. CHP PM Üyesi Hikmet Erbilgin, "Bu memleketlerde insanlarımız geçim derdini derinden hissediyor. Tarımla ilgili dertleri çok büyük, hayvancılıkla ilgili dertleri çok büyük. İşsizlik meselesi yurdun dört bir yanında olduğu gibi buralarda daha derinden hissediliyor. Birkaç gündür yaptığımız gezilerde Çankırı'da artık değişim denildiğini ve değişimin istendiğini görüyoruz" dedi.

CHP, Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 78'incisini yarın Çankırı'da gerçekleştirecek. Saat 15.00'te Belediye Meydanı'nda yapılacak miting, 2026 yılının da ilk mitingi olacak.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hikmet Erbilgin, şunları söyledi:

"Bundan önce yaptığımız 77 miting gibi güçlü sesi tekrar duyurmuş olacağız"

"Ulusumuzun yeni yılını kutluyorum. Ulusumuza barış getirsin, huzur getirsin. Bizler de 2026 yılında milletimizin önüne sandığı istiyoruz. Bizim de 2026'dan dileğimiz budur. 78'inci mitingimizde Çankırı'dayız. Çankırı, Yarenler şehri. Kastamonulular, her geçtiğimizde burada bir mola verir, hal hatır sorarız. Yürekli insanlar memleketine tutkulu, memleketini seven insanlar.

Görüyoruz ki birkaç gündür gezilerimizde Çankırı da artık değişim diyor, değişim istiyor. Genel Başkanımızı da büyük bir heyecanla bekliyor. Şu anda Çankırı'da milletvekillerimiz ilimizin çeşitli ilçelerinde yurttaşlarımızla buluşuyorlar. İki gündür buradayız. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MYK üyelerimiz burada; onlar da hem kadınlarımızla hem gençlerimizle çalışmalarını yürütüyorlar.

Genel Başkanımız yarın saat 15.00'te bu meydanda Çankırılı yurttaşlarımızla buluşacak. Hava soğuk; ancak gördüğümüz havanın soğuk olması yurttaşlarımızın mitinge katılması noktasında bir geri adım değil. Tam aksine, içtenlikle geçmiş dönemlerde siyasi tercihleri başka olmuş yurttaşlarımız, 'Orada olacağız, Sayın Özgür Özel'in yanında olacağız, Genel Başkanımızın yanında olacağız' diye bizlere ifade ediyorlar.

Tabii yoksulluk buralarda çok yaygın. Bu memleketlerde insanlarımız geçim derdini derinden hissediyor. Tarımla ilgili dertleri çok büyük, hayvancılıkla ilgili dertleri çok büyük. İşsizlik meselesi yurdun dört bir yanında olduğu gibi buralarda daha derinden hissediliyor. Umuyorum ki yarın burada yurttaşlarımız Genel Başkanımızla buluştuğunda, tıpkı Yozgat gibi, tıpkı Konya gibi bundan önce yaptığımız 77 miting gibi güçlü bir sesi tekrar duyurmuş olacağız."