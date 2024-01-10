CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, gazetecilerle bir araya geldi

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Tahtasız, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını belirten Tahtasız, basın temsilcilerine çalışmalarında başarı diledi.
Programa Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.
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