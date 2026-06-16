CHP'de 20 Emekçi İşten Çıkarıldı

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Merkezi'nde 20 emekçinin daha işten çıkarıldığını belirterek karara tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sarayın yargı eliyle yapılan atamalarla koltuklara oturtulan butlancılar, Genel Merkez'de bir kez daha emekçi kıyımına imza attı. Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban edildi. Kurultay söz konusu olduğunda "tedbir" arkasına sığınanlar, yıllardır baba ocağında alın teri döken emekçilere gelince adeta şahin kesiliyor. Bu partinin gerçek sahipleri; makamlar değil, emekleriyle bu çınarı ayakta tutanlardır. Emekçilere yönelik bu tasfiye anlayışını vicdanlara havale ediyoruz." ifadesini kullandı.