CHP'de Birlik Çağrısı

22.05.2026 19:08
Oğuz Kaan Salıcı, CHP içindeki kavgaların önlenmesi ve birlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından yaptığı açıklamada, partide birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Partimizi iç kavgalarla tüketmek ve bölmek isteyenlerin tuzaklarına asla düşülmemelidir" dedi. Salıcı, CHP Kurultayı'nın mümkün olan en kısa sürede toplanmasının "elzem" olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin gözleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindedir. Böylesi kritik bir dönemde, bölünme, parçalanma veya en ufak bir zafiyet gösterme lüksümüz yoktur. Coğrafyamızda haritaların ve dengelerin yeniden şekillendiği gerçeği net bir şekilde görülmelidir. Vatandaşımız çok şiddetli bir geçim sıkıntısıyla boğuşmakta, açlıkla imtihan edilmektedir. Tüm bu sorunların çözüm adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gün gibi ortadadır. AKP, kendi başarısızlıklarını unutturmak için partimizi tartıştırma çabasındadır. Her bir yol arkadaşımız bu gerçeğin farkında ve uyanık olmalıdır. Bu doğrultuda, partimizin bütünlüğünü koruması yönünde dün yaptığım çağrının altını bir kez daha çiziyorum: Partimizi iç kavgalarla tüketmek ve bölmek isteyenlerin tuzaklarına asla düşülmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametini yalnızca örgütünün öz ve hür iradesi belirler."

Zor bir dönemden geçtiğimiz aşikardır, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde, imkansız denilen zorlukları aştığımız onlarca örnek vardır. Bugün; ayrışma ya da suçlama günü değil; sükünet, kucaklaşma ve kenetlenme günüdür. Partimiz, ortak aklı ve dayanışmayı büyüterek yoluna devam etmek zorundadır. Benim nazarımda hiçbir şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğinden, bütünlüğünden ve siyasi mücadelesinden daha kıymetli değildir. Mücadelemiz, doğrudan AKP iktidarına karşıdır. Bu mücadele gücünü; örgütünden, temiz siyaset anlayışından ve Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan tarihi ihtiyacından alır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına, umudun, mücadelenin ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğü Kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir."

Kaynak: ANKA

