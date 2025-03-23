CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı için Ön Seçim Düzenlendi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için kurulan ön seçim sandığında oy kullandı. Emir, "Sayın İmamoğlu bugün milyonların oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bunca hukuksuzluğu geçtikten sonra da cumhurbaşkanı adayımız olacak. 13'üncü cumhurbaşkanımız olacak" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı bugün kuruldu. Hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de oyunu kullandı.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde kurulan sandıkta oyunu kullanan Emir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Burada biz, Ekrem İmamoğlu'nu oyluyoruz ama sadece onu oylamıyoruz. Elbette ki sayın İmamoğlu bugün milyonların oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bunca hukuksuzluğu geçtikten sonra da cumhurbaşkanı adayımız olacak. 13'üncü cumhurbaşkanımız olacak. Buna bütün yüreğimle inanıyorum ama burada aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile birlikte demokrasiden yana olan, hukuk devletinin kırıntılarını bile kaybetmekten rahatsız olan ve adalet isteyen, özgür bir ülkede yaşamak isteyen, bu ceberut, otoriter anlayışı reddeden, bir an evvel erken seçim sandığı gelsin; bu yoksulluktan, bu yokluktan, bu halk kurtulsun diyen herkes sandıklara koşuyor. Milyonlar duymayanlara, işitmeyenlere, görmeyenlere bir kez daha haykıracaklar ve taleplerini en üst seviyeden söyleyecekler. Bu bir demokrasi şöleni. Biz bu şöleni buruk yaşıyoruz. Kötü haberler aldığımız bir günün sabahında yaşıyoruz ama bu kötülükleri mutlaka yeneceğiz. Halkımıza inanıyoruz. Sayın İmamoğlu, kendisini milletine emanet etmişti. Biz milletimize inanıyoruz. Hep birlikte yılmadan, korkmadan, sinmeden bu kötülüğü mutlaka yeneceğiz."