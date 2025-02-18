CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
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CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Süreci Başladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı ön seçiminde aday gösterme sürecinin başladığını duyurdu. Milletvekilleri, aday görmek istedikleri isimler için imza atabilecekler.

18.02.2025 13:00  Güncelleme: 14:31
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday gösterme sürecinin başladığını bildirdi. Emir, "Arzu eden milletvekillerimiz Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isimler için Grup Başkanlığına gelip yönergemiz uyarınca imza atıyorlar" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 23 Mart'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim sürecinde ilan edilen yönerge kapsamında aday adaylığı başvurularının başladığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grupta imza süreci başladı. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Arzu eden milletvekillerimiz Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isimler için Grup Başkanlığına gelip yönergemiz uyarınca imza atıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır imzasıyla dün milletvekillerine gönderilen mesajda, "Değerli milletvekillerimiz, bilindiği üzere, partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği üye bazında ön seçim sürecine ilişkin bir Yönerge hazırlanmıştır. Sözü edilen Yönerge uyarınca, milletvekili arkadaşlarımız, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli Anayasal ölçütleri taşıyanlar arasından uygun gördüklerine imza verebileceklerdir. En az 20 milletvekili imzasını sağlayabilen kişiler, aday olabilecektir. Milletvekillerimiz birden fazla kişiye imza verebileceklerdir. İmza föyleri, belirtilen tarihlerde, Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda, mesai saatleri içinde hazır bulundurulacaktır" ifadeleri yer almıştı.

İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı aday adayı göstermek için ilk başvuruyu yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Politika, 23 Mart, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Süreci Başladı - Son Dakika

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