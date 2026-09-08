CHP’de "Cumhuriyet\'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın" sergisi… Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet bir kadın devrimidir

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen "Cumhuriyet'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın" konulu sergide"Cumhuriyet'in Kırmızı Defteri"nde "Cumhuriyet bir kadın devrimidir. CHP'nin 103 yıllık yürüyüşü de kadınların eşit, özgür ve güçlü olduğu bir Türkiye idealinin yürüyüşüdür" sözlerine yer verdi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın" başlıklı sergiyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Cumhuriyet'in Kırmızı Defteri"ne yazdıkları yazıyı imzaladılar.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in Kırmızı Defteri"ne yazdığı yazıda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçiminin değişmesi değil; bu topraklarda kadınların hayatının, hayallerinin ve geleceğinin yeniden yazılmasıdır. Bu nedenle Cumhuriyet'i anlatırken, onun kuruluşunda emeği ve cesareti bulunan kadınları anmadan eksik kalırız. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde Anadolu'nun kadınları, vatan savunmasının en ön saflarında yer aldı. Kastamonu'dan cepheye cephane taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı, bebeğinden önce vatanın emanetini korudu. Kara Fatma, cephede erkeklerle omuz omuza savaşarak cesaretin simgesi oldu. Gördesli Makbule, genç yaşında işgal kuvvetlerine karşı silaha sarıldı. Halide Edip, kalemiyle ve meydanlardaki güçlü sesiyle Milli Mücadele'nin ortak vicdanına seslendi. Nezahat Onbaşı, daha çocuk yaşta cephede gösterdiği cesaretle tarihe geçti.

"CHP'NİN 103 YILLIK TARİHİ, BU BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN SİYASAL İRADESİNİN TARİHİDİR"

Onların mücadelesi yalnızca bağımsızlık için değildi. Aynı zamanda kadınların eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşayacağı Cumhuriyet'in de temelini oluşturdu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihi, bu büyük dönüşümün siyasal iradesinin tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP, Cumhuriyet'i demokrasiyle, kadınların eşitliğiyle ve toplumsal özgürlükle buluşturma mücadelesini 103 yıldır sürdürüyor. Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya, Gördesli Makbule'den Halide Edip'e uzanan cesaret mirası; bugün Cumhuriyet'in kadınlarına emanet. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. CHP'nin 103 yıllık yürüyüşü de kadınların eşit, özgür ve güçlü olduğu bir Türkiye idealinin yürüyüşüdür. Bu mirasa sahip çıkmak, yalnızca geçmişi hatırlamak değil; geleceği birlikte kurma kararlılığını yeniden ortaya koymaktır."

"CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILI, ÖZGÜRCE VAR OLDUĞU YÜZYIL OLACAKTIR"

Gülsever ise şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, kadınlara yalnızca hak vermedi; bu ülkenin eşit yurttaşları olma iradesini verdi. Bugün o haklar yoksullukla, şiddetle, eşitsizlikle ve ayrımcılıkla sınanıyor. Ama biz biliyoruz ki kadınların sustuğu yerde Cumhuriyet eksilir; kadınların mücadele ettiği yerde Cumhuriyet yeniden güçlenir. Bu Kırmızı Defter'e bir söz bırakıyorum: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, kadınların korkmadan yaşadığı, eşit olduğu ve özgürce var olduğu yüzyıl olacaktır. Bu mücadele, bizden sonraki kız çocuklarına bırakacağımız en değerli mirastır."