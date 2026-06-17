CHP'de Disiplin Krizi: Nihat Yeşiltaş Tepkili - Son Dakika
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CHP'de Disiplin Krizi: Nihat Yeşiltaş Tepkili

17.06.2026 18:53
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CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edilmesine karşı çıkarak otoriter anlayışı eleştirdi.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında disipline sevk edilenler arasında yer alan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş "Bu anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, otoriter yapılara yakışır. Bizler, örgütümüzün hakkını savunduğumuz için, partimizin geleceğine sahip çıktığımız için, emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğumuz için suçlanamayız. Asıl sorgulanması gereken; yargı süreçleri sonuçlanmadan, parti tabanının iradesi hiçe sayılarak alınan dayatmacı kararlardır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda aralarında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum ve Bitlis il başkanları da bulunduğu 3 il başkanının tedbirli olarak disipline sevk edildiği Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı.

Hakkındaki disipline sevk edildiğine ilişkin karara tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı olarak disipline sevk edildiğimi butlan sözcüsünün yaptığı açıklamayla öğrendim. Verilen bu karar yalnızca şahsıma yönelik değildir, Bursa örgütünün iradesine, seçilmiş kadrolara ve parti içi demokrasiye yönelik siyasi operasyonun yeni halkasıdır" dedi.

Alınan kararın hukuk, demokrasi ve parti gelenekleriyle açıklanamayacağını ifade eden Yeşiltaş, "Kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri gibi görenlerin ihraç mekanizmasını çalıştırmaları kabul edilemez. Geçicilikten kalıcılık üretmeye çalışanlar, öncelikle oturdukları makamların kaynağını sorgulamalıdır" ifadelerini kullandı.

"BU ANLAYIŞ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE DEĞİL, OTORİTER YAPILARA YAKIŞIR"

"Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca hiçbir zaman sarayların himayesinde büyümemiştir" diyen Yeşiltaş, "Bu parti, baskılara karşı direnenlerin, bedel ödeyenlerin, zindanların ve demokrasi mücadelesinin partisidir. Hiç kimse, geçici yetkilerden güç devşirerek kendisini örgütün üstünde göremez. Bugün alınan kararların arkasında siyasi hesaplar olduğu açıktır. Ama bilinmelidir ki örgütü susturmanın ve parti içi demokrasiyi askıya almanın adı disiplin değildir. Bu anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, otoriter yapılara yakışır. Bizler, örgütümüzün hakkını savunduğumuz için, partimizin geleceğine sahip çıktığımız için, emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğumuz için suçlanamayız. Asıl sorgulanması gereken; yargı süreçleri sonuçlanmadan, parti tabanının iradesi hiçe sayılarak alınan dayatmacı kararlardır" diye konuştu."

"BU PARTİNİN TARİHİ, BASKIYA BOYUN EĞMEYENLERİN TARİHİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek gücü makam odalarında değil, örgüt binalarında, atamalarda değil, üyelerin vicdanında, geçici yetkilerde değil, halkın desteğinde olduğunu söyleyen Yeşiltaş, "Partiyi kendi siyasi hesaplarının aparatı haline getirmek isteyenler bilmelidir ki CHP ne teslim alınacak bir kurumdur ne de korkutularak yön verilecek bir harekettir. Bu partinin tarihi, baskıya boyun eğmeyenlerin tarihidir. O tarih bugün de yaşamaktadır. ve hiçbir geçici güç, hiçbir dayatma, hiçbir tasfiye girişimi örgütün iradesinden daha büyük değildir. Tarih gelip geçicileri değil, iradesine sahip çıkanları yazacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Disiplin Krizi: Nihat Yeşiltaş Tepkili - Son Dakika

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