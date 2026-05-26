CHP'de Genel Başkan Değişikliği

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitesinde CHP Genel Başkanı bölümünde Özgür Özel'in ismini çıkardı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ekledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ve Genel Başkan olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından CHP'nin genel bilgilerini güncelledi.
Başsavcılığın internet sitesindeki Siyasi Partiler Genel Bilgiler listesindeki CHP'nin Genel Başkan bölümünde Özgür Özel'in ismini çıkardı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ekledi.
