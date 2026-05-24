CHP'de Gerginlik: Ertürk Kılıçdaroğlu'na Yüklendi

24.05.2026 10:36
CHP PM Üyesi Ertürk, Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki gerginlikte suçladı ve müdahale çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Genel Merkez'de sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, "CHP'nin en utanç verici gününü, bu partiye 13 yıl genel başkanlık yapmış bir şahıs yaşatıyor. Yazıklar olsun. Dinliyorsa eski genel başkana, eski İzmir milletvekiline söylüyoruz: Bu adamları buradan çek. Çek bu insanları, bunun altından sen de kalkamazsın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Genel Merkez'de sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Ertürk, CHP'nin en utanç verici gününü partide genel başkanlık yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşattığını söyledi.

Ertürk, Genel Merkez'in önündeki "mafyatik tiplerin Gençlik Kolları'na saldırdığını" ifade ederek, "partinin çevresinin ihtilal dışında ilk kez polis tarafından çevrildiğini" söyledi ve "Bunu bir Kenan Evren yapmıştı, bir de Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kenan Evren tarihte nasıl yerini aldıysa Kemal Kılıçdaroğlu da partinin vicdanında aynı yerini alacak" diye konuştu.

Sabah saatlerinde yaşanan arbedeye çok sayıda polis olmasına rağmen müdahale edilmediğini söyleyen Ertürk, "İki grubu çatıştırıp polisi Genel Merkez Binası'na sokup, Kemal Kılıçdaroğlu'na yol açmak gibi bir niyet hissediyoruz ama bunu planlayanlar bunun altında kalır. Eğer bir kardeşimizin burnu kanarsa bunu yapanların başına yıkarız burayı. Dinliyorsa eski Genel Başkana, eski İzmir milletvekiline söylüyoruz: Bu adamları buradan çek. Çek bu insanları, bunun altından sen de kalkamazsın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Kaynak: ANKA

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
