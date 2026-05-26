CHP'de Gerilim Devam Ediyor

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası iki cephe arasındaki gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta genel merkeze gelerek partililerle bayramlaşacak ve 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplamayı planlıyor. Özel ise aynı gün olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacak. Kurultayın seçimli yapılabilmesi için delegenin yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına Ali Öztunç ve Gürsel Erol girmeyi reddetti. Özel, 'Artık iki CHP var' diyerek partiyi bırakmayacaklarını söyledi.
