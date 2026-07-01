CHP'de Görevden Almalar Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'de Görevden Almalar Tartışması Devam Ediyor

01.07.2026 13:12
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Gökhan Günaydın, CHP'deki il başkanlarının görevden alınmasını eleştirerek hızlı kurultay çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın dün 26 il başkanının görevden alındığını açıklamasının ardından, "Parti'nin bu tartışmalardan bir an evvel çıkarılması gerekmektedir. Bunun yegane yolu ise tüm temyiz taleplerinin geri çekilmesi ve hızlı bir kurultay sürecinin planlanmasıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Daha evvelki görevden almaların yanında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongrelerinde seçilmiş 26 il başkanının bir kararla görevden alınması, demokratik ilke ve geleneklere taban tabana zıt ve kabul edilemez bir uygulamadır. CHP Genel Merkezi'nde başlatılan tartışmanın il ve ilçelere yayılması, Türkiye'nin seçimli demokrasiden uzaklaşılarak otoriter bir rejime tümüyle dönüşmesinden başka bir amaca hizmet etmez. Bu bir parti içi tartışma değildir, etkileri itibariyle de Türkiye'nin geleceğini etkileyecek/ belirleyecek sonuçlar doğuracağından kuşku yoktur."

Parti'nin bu tartışmalardan bir an evvel çıkarılması gerekmektedir. Bunun yegane yolu ise tüm temyiz taleplerinin geri çekilmesi ve hızlı bir kurultay sürecinin planlanmasıdır. Bunun yapılmaması, sürekli tartışmaların içinde kalan bir parti görünümüyle geleceğimizin kaybedilmesi anlamını taşıyacaktır. Sorumluluğun yalnızca partiye değil, ülkeye yönelik bir sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. Mesele memleketse, gerisi teferruattır. ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Görevden Almalar Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika

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