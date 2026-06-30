CHP'de 26 il başkanı görevden alındı - Son Dakika
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CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP\'de 26 il başkanı görevden alındı
30.06.2026 20:45  Güncelleme: 21:24
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CHP MYK toplantısı ardından yapılan açıklamada 26 il başkanının görevden alındığı duyuruldu. Görevden almaların gerekçesine dair konuşan parti kurmayları, “Hiyerarşik olarak bizi tanımadıklarını söylüyorlar nasıl çalışacağız? Çift başlı yaklaşım içinde olanlar hakkında işlem yapıyoruz” dedi.

HABER: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP MYK toplantısı ardından yapılan açıklamada 26 il başkanının görevden alındığı duyuruldu. Görevden almaların gerekçesine dair konuşan parti kurmayları, "Hiyerarşik olarak bizi tanımadıklarını söylüyorlar nasıl çalışacağız? Çift başlı yaklaşım içinde olanlar hakkında işlem yapıyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan yine görevden almalar ve disipline sevk kararları çıktı.

MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Müslim Sarı görevden alınan il örgütlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ağrı ili ve aynı zamanda merkez ilçesi, Aksaray ili aynı şekilde, Amasya yine kapsam içindeki illerimizden biri, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce; aynı zamanda Akçakoca ilçesi ile birlikte, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi ile birlikte; Nevşehir, yine Osmaniye ve merkez ilçesi ile birlikte; Samsun, Sivas ve Tunceli, aynı zamanda Sinop ilinde de sadece il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu."

Sarı aynı açıklamada, görevden alınan 6 il başkanı yerine yeni isimler atadıklarını ve görevden alınan 7 il başkanınınsa tedbirli ve kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

GEREKÇE: ÇİFT BAŞLILIK

Görevden almalara dair konuşan CHP'li kurmaylar, temel gerekçenin kurumsal kimliğe zarar verilmesi olduğunu savundu. Görevden alınan il başkanlarının Genel Merkezi tanımadıkları yönünde açıklamaları olduğunu söyleyen kurmaylar, "Hiyerarşik olarak bizi tanımadıklarını söylüyorlar nasıl çalışacağız? Çift başlı yaklaşım içinde olanlar hakkında işlem yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL CEPHESİNDE ÇÖZÜLME İDDİASI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile hareket eden bazı il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının kendilerini arayarak "Biz partiliyiz bir yere gitmiyoruz" dediklerini söyleyen CHP'li kurmay, bunun Özel cephesinde bir çözülmeye işaret ettiğini iddia etti.

7 İLÇE YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Parti Sözcüsü Sarı, açıklamada "İlçelerimizde de birkaç karar var ancak bunlar çok ayrıntılı olduğu için sizinle paylaşmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçe örgütleri, Malatya'nın Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe örgütleri ile Kocaeli'nin Körfez ve Darıca ilçe örgütleri MYK kararıyla görevden alındı.

İL BAŞKANLARI TEMMUZ'DA TOPLANABİLİR

Önümüzdeki günlerde bazı il başkanlarının daha görevden alınması beklenirken, CHP'li kurmaylar temmuz ayının sonuna doğru il başkanları toplantısı yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

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