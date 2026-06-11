CHP'de İstifa ve Tedbir Kararı Tartışması

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 28 PM üyesinin üyesinin istifası ve ihtiyati tedbir kararı tartışmasıyla ilgili "Bu ne menem tedbir kararıymış. Bu tedbir kararı gelen butlan yönetimine padişahlık mı verdi, imparatorluk mu verdi? Tedbiren geldilerse tedbir gibi davranacaklar, eğer yönetim olarak geldilerse yönetimleri düşmüştür, bunu bilsinler" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen 28 Parti Meclisi (PM) üyesinin istifa etmesini değerlendirdi.

Akdoğan, bir gazetecinin sürecin nasıl olacağı sorusu üzerine, "Parti 45 gün içinde kurultaya gidecek" yanıtını verdi. Tedbir kararının hatırlatıldığı Akdoğan, "Arkadaşlar, bu ne menem tedbir kararıymış. Bu tedbir kararı gelen butlan yönetimine padişahlık mı verdi, imparatorluk mu verdi? Öyle bir şey yok. O zaman tedbir kararına binaen orada oturuyorlarsa, 'Merkez Yönetim Kurulu'nun içinde görev dağılımı yapıp partiyi geleceğe hazırlayacağız' diye iddialarda bulunmayacaklar. Tedbiren geldilerse tedbir gibi davranacaklar, eğer yönetim olarak geldilerse yönetimleri düşmüştür, bunu bilsinler" dedi.

"Peki kim düşürecek" sorusu üzerine Akdoğan, "Şu anda düştü. Çok açık, 39'a düştüğü anda Parti Meclisi yedeklerin gelmesiyle birlikte düşerdi. Ha, diyorlarsa ki 'Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargısına güveniyoruz. Sırtımızı iktidarın yargısına dayadık ve buna göre hareket ediyoruz' onu da kamuoyu takdir eder" ifadelerini kullandı."

Yeni parti iddialarına ilişkin ise Akdoğan, "Durun bakalım, partimizin içinde mücadele ediyoruz" diye konuştu.