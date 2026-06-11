CHP'de İstifa ve Tedbir Kararı Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de İstifa ve Tedbir Kararı Tartışması

11.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut Akdoğan, 28 PM üyesinin istifasını değerlendirerek tedbir kararını eleştirdi.

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 28 PM üyesinin üyesinin istifası ve ihtiyati tedbir kararı tartışmasıyla ilgili "Bu ne menem tedbir kararıymış. Bu tedbir kararı gelen butlan yönetimine padişahlık mı verdi, imparatorluk mu verdi? Tedbiren geldilerse tedbir gibi davranacaklar, eğer yönetim olarak geldilerse yönetimleri düşmüştür, bunu bilsinler" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen 28 Parti Meclisi (PM) üyesinin istifa etmesini değerlendirdi.

Akdoğan, bir gazetecinin sürecin nasıl olacağı sorusu üzerine, "Parti 45 gün içinde kurultaya gidecek" yanıtını verdi. Tedbir kararının hatırlatıldığı Akdoğan, "Arkadaşlar, bu ne menem tedbir kararıymış. Bu tedbir kararı gelen butlan yönetimine padişahlık mı verdi, imparatorluk mu verdi? Öyle bir şey yok. O zaman tedbir kararına binaen orada oturuyorlarsa, 'Merkez Yönetim Kurulu'nun içinde görev dağılımı yapıp partiyi geleceğe hazırlayacağız' diye iddialarda bulunmayacaklar. Tedbiren geldilerse tedbir gibi davranacaklar, eğer yönetim olarak geldilerse yönetimleri düşmüştür, bunu bilsinler" dedi.

"Peki kim düşürecek" sorusu üzerine Akdoğan, "Şu anda düştü. Çok açık, 39'a düştüğü anda Parti Meclisi yedeklerin gelmesiyle birlikte düşerdi. Ha, diyorlarsa ki 'Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargısına güveniyoruz. Sırtımızı iktidarın yargısına dayadık ve buna göre hareket ediyoruz' onu da kamuoyu takdir eder" ifadelerini kullandı."

Yeni parti iddialarına ilişkin ise Akdoğan, "Durun bakalım, partimizin içinde mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Umut Akdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de İstifa ve Tedbir Kararı Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:17:36. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'de İstifa ve Tedbir Kararı Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.