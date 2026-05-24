CHP'de Kurultay Çağrısı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptıkları ortak açıklamayla, "Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Ankara Emniyeti'ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptıkları ortak açıklamayla, şunları kaydetti:

"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Ankara Emniyeti'ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."