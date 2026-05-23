CHP'de butlan kararına karşı nöbet ikinci gününde

(ANKARA) - CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından PM üyeleri, milletvekilleri, gençlik ve kadın kollarının gece boyu süren nöbeti Parti Genel Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor. CHP'nin Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğunu, mahkeme kararıyla CHP'nin yönetilemeyeceğini belirten partililer, mücadele vurgusu yaptı.

CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından başlatılan nöbet ikinci gününde devam ediyor. CHP PM üyeleri, milletvekilleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri bu gece de Parti Genel Merkezi'nin 4'üncü katında bulunan Parti Meclisi salonunda nöbet tutacak.

Partilerine sahip çıkacaklarını, butlan kararına karşı direneceklerini söyleyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Partimiz sahipsiz, ülkemiz ve halkımız çaresiz değil. Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde biz mücadelemize devam edeceğiz. 103 yıl önce kurulmuş ulu çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi nasıl Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuşsa, bugün de aynı mücadeleyi vererek asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP'nin yoğun bir kuşatma altında olduğunu belirten PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Yüksek Seçim Kulu'na yapılan başvurunun reddedilmesi ile Türkiye'de tüm kurumların tehdit altında olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Artık Türkiye'de sandığın tehdit altında olduğunu ifade eden Ertürk, "O yüzden bu butlan kararını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Biz burada milletvekili arkadaşlarımızla milyonlarca vatandaşımızın umudunu bekliyoruz. Milyonlarca gencimizin hayallerini bekliyoruz. Mücadelemize bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar devam edeceğiz. Ucu açık bir hafta mı, bir ay mı, bir yıl mı süreceğini bilemediğimiz ama bu haksızlığı yenene kadar da üzerine gideceğimiz bir süreci arkadaşlarımıza yürütüyoruz. Genel başkanımız Özgür Özel'dir. Bu partiyi sadece delegelerin oyuyla seçilmiş mazbat alan kişiler yönetir. Mahkeme kararlarını ve o kararlarla bu partiyi gelip yönetmeye kalkanlar bizim gözümüzde butlandır, yok hükmündedir" dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ HATIRLATMASI

Türkiye'nin dört bir yanında CHP İl binaları önünde yurttaşların butlan kararına tepki gösterdiğini söyleyen Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, yurttaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade ederek, "Geçmişte de gördüğümüz gibi kimi zaman askerler kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışılmış, şimdi de darbe form değiştirmiştir ve maalesef cübbelerle darbe yapılmaktadır.Bunu çok açık, net ifade etmek gerekirse bu bir darbedir ve biz bu darbeye karşı direniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

38'inci Olağan Kurultay'da bir seçimin olduğunu ve burada Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğini söyleyen Mullaoğlu, CHP'nin bu değişim ile ivme kazandığını belirterek, "Aslında hak, hukuk, adalet diye adalet yürüyüşü yapanların adaletsizliğin tarafı olması bizi üzmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhuna uygun davranmak zorundalar. Geçmişte hangi görevlerde bulunmuş olursanız olun genel başkan, sandık görevlisi, sıradan üye veya delege herkes partinin ruhuna ve hukukuna uygun davranmak zorundadır. Hiç kimse partiden bu ülkeden ve bu halktan daha büyük değildir. Bizim burada verdiğimiz mücadele aslında demokratik ilkelere, sandığa, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE KADIN KOLLARI NÖBETTE

100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kadınların ve gençleri kurtuluş mücadelesini verdiğini söyleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise, "Bugün aynı şekliyle AKP'nin kara düzeninden kurtulmak için aynı kurtuluş mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani demokrasinin en büyük kalesinde, Türkiye'nin birinci partisinde yine aynı gençler, kadınlar burada işte Parti Meclisi salonunda veriyorlar. Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada hep birlikte korumaya muhafaza etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin korku duvarlarını yıktığını belirten Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, "Bugün de gençlerle beraber özgürlük ve adalet mücadelemizi hep birlikte sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gençlerin partisidir. Cumhuriyet gençlerindir. Bizlere 100 yıl önce bir mücadele mirası bırakıldı. Bizler de bizlere bırakılan bu vazifeyi ve birinci vazifemizi yerine getirmek için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

İstinafın verdiği mutlak butlan kararının ne Türkiye'de ne de dünyada örneğinin olmadığını ifade eden, Kadın Kolları MYK üyesi Çağla Özgür, "Bu karar emsali bulunmayan bir garabettir. Bu yüzden buradayız. Milletimizin iradesine, irademize sahip çıkmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" dedi.