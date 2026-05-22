CHP'deki Avukat Azli Tartışmalı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez avukatlarını azletmesine ilişkin, "Sabahın erken saatlerinde koşa koşa gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarını azledip sonra da 'anlaşalım, konuşalım, uzlaşalım' demenin de bir mantığı yoktur" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Akdoğan, şöyle konuştu:

"Demokrasinin içe sindirilememesi maalesef iktidarda farklı reaksiyonlara neden oluyor. Demokratik rejimlerde yapabilenler gelirler. Seçmenin yapacağına inananlar gelirler. Seçmen inanmıyorsa giderler. Hal böyle olunca 'biz yapacağız' ısrarında olanlar kendini seçmene kanıtlamalıdır. Ama gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede, tarımın bittiği bir ülkede, milli eğitimin yok olduğu bir ülkede bu sorunlar dağ gibi üstümüze gelirken vatandaş da iktidardan teveccühünü çekmişse eğer, yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman muhalefet kendini beğendiriyorsa iktidar olur. Biz kendini beğendiren bir partiyiz. Özgür Özel kendini beğendiren bir lider. 'Biz bunu tersine çeviremiyoruz. O zaman yargı eliyle müdahale edip ana muhalefet partisini dizayn edelim' diye düşünenler olursa yanılırlar."

"TÜRKİYE YENİ BİR İKTİDARA GEBEDİR"

Bunlar Türkiye'nin doğum sancılarıdır. Türkiye yeni bir iktidara gebedir ve bu iktidar yakında doğacaktır. Bir anne evladını doğururken ne kadar büyük sancı çekiyorsa bugün Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi o kadar büyük sancı çekmektedir. Ama merak etmeyin, nur topu gibi bir iktidarı hep birlikte kucağımıza alacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletmesi hakkında görüşleri sorulan Akdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların bir önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir. Sabahın erken saatlerinde koşa koşa gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarını azledip sonra da 'anlaşalım, konuşalım, uzlaşalım' demenin de bir mantığı yoktur. Dolayısıyla çok da önemli gördüğüm bir şey değil. Bunların hepsi hallolur. Allah bizi sokaktan, meydandan, vatandaşın teveccühünden ayırmasın. "